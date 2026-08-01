Turistas de España, Italia y Alemania figuran entre los muertos por avioneta caída en Perú

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Lima, 1 ago (EFE).- Los 11 turistas fallecidos este sábado en Perú, junto a dos tripulantes, al estrellarse una avioneta que los llevaba a sobrevolar las famosas Líneas de Nazca, son de nacionalidad española, italiana y alemana, según informó el ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sin precisar el número de nacionales de cada país.

El accidente se produjo en torno a las 13.00 hora local (18.00 GMT) a dos kilómetros aproximadamente del aeropuerto de Nasca, después de que la aeronave, de la compañía Aeronave, hubiese despegado en torno al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

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En un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, están gestionando que "los deudos reciban esta dolorosa noticia de manera directa y oportuna a través de los canales oficiales, evitando que se enteren por fuentes externas o mediáticas". EFE

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