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La mexicana Ana María Torres gana el oro en el triatlón femenino de los Centroamericanos

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Santo Domingo, 1 ago (EFE).- La mexicana Ana María Torres conquistó este sábado la medalla de oro en la prueba individual femenina de triatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Torres se impuso tras completar el recorrido de natación, ciclismo y carrera pedestre con un tiempo de 1:59.00.

La medalla de plata fue para la venezolana María Velásquez, quien tuvo un crono de 1:49.39 y la medalla de bronce la ganó Rosa María Tapia, de México, con marca de 2:00.08.

En la competencia, celebrada en el Puerto Sans Soucí de Santo Domingo, participaron 26 triatletas. EFE

(foto)

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