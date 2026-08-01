José Mourinho: "Ha sido un Madrid de tres caras: fresco, cansado y supercansado"

Guardar

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, salió satisfecho del empate (2-2) contra la Fiorentina este sábado en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), con una "mezcla de canteranos con los siete hombres disponibles", un "buen entrenamiento", aunque le gustaría tener más tiempo con toda la plantilla.

"Me ha gustado todo. En el teléfono he visto 'Un Madrid de dos caras'. Ha sido un Madrid de tres caras: fresco, cansado y supercansado", dijo en declaraciones a Realmadrid TV, que recoge la web oficial del conjunto blanco, después del amistoso.

PUBLICIDAD

"El fresco jugó muy bien y el resultado de 2-1 al descanso es cortísimo. El primer tiempo fue de una grandísima calidad, para ir ganando tres o cuatro a cero tranquilamente. En el segundo tiempo el partido pasa a ser más físico contra un equipo típicamente italiano de un físico muy grande. Nos meten un poco de presión y la segunda cara se inicia al empezar la segunda parte", afirmó.

El técnico portugués explicó que no tenían defensa para parar a Moise Kean. "Después, hemos visto a Moise Kean jugando dentro del área con dos niños de 18 años, que han hecho un partidazo y es parte de su crecimiento, pero físicamente no están aún al nivel de poder jugar con un bicho como Moise, que es un fantástico jugador. La tercera cara, que me ha gustado muchísimo también, es la cara del supercansado, pero donde el equipo ha sabido ser equipo, controlar el juego y volver a dominar", dijo.

PUBLICIDAD

"Es el Real Madrid con los jugadores que tenemos. Como dije a los chicos antes del partido, el Real Madrid es el Real Madrid. Si es un amistoso es el Real Madrid y si es un partido de entrenamiento es el Real Madrid. Hay que buscar la evolución, pero también un resultado para dignificar nuestra historia", añadió.

Con todo, Mourinho se mostró con ganas de poder contar con todos sus jugadores. "He tenido que meter en el campo a los hombres que tenía a mi disposición. He tenido que meter juntos a Trent y a Dumfries e intentar encontrar una dinámica que permitiese este juego. Solo trabajamos ayer en base al partido porque el objetivo no es trabajar un partido e hicimos un poco de trabajo de organización para tener un equipo que sepa lo que tiene que hacer", dijo.

PUBLICIDAD

"Estoy muy contento con el trabajo de los chicos desde el primer día. Dumfries y Endrick entrenaron tres días y jugaron más de 70 minutos. Es un esfuerzo fantástico que para mí tiene el significado de querer dar hasta sus límites. Me ha gustado todo y le he dado las gracias a Grosso por el entrenamiento que nos han dado. Me ha encantado ver la calidad de los niños. Ha sido una mezcla de los canteranos con los siete 'hombres' que tenemos disponibles", añadió.

El técnico luso se refirió al debut al final de Carlos Espí, tras apenas una hora de entrenamiento, para que "conozca lo que es el Real Madrid". "Me preocupa no tener a todos y me gustaría tener tres semanas de trabajo con otra gente. No es posible. El lunes llegan Vini, Brahim y Bernardo. Dumfries, Carlos y Endrick ya tendrán unos días más de trabajo. Hasta que lleguen los chicos que jugaron las semifinales del Mundial y la final", terminó.

PUBLICIDAD