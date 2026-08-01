Elevan a naranja el estado de alerta del volcán colombiano Puracé por mayor sismicidad

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Bogotá, 1 ago (EFE).- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó este sábado de amarillo a naranja el estado de alerta del volcán Puracé, que se encuentra en el departamento del Cauca (suroeste), por el aumento de la energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

"A partir de este momento cambio de estado de alerta amarillo a naranja. En el estado de alerta naranja, la posibilidad de que ocurra una erupción más grande de la que venimos observando en las últimas semanas, ahora es mayor. Aunque no sabemos si ocurrirá, debemos estar preparados", expresó la directora de Geoamenazas del SGC, Nathalia Contreras.

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Según datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, capital del Cauca, desde el pasado 20 de julio ha habido un aumento en la actividad de esta formación geológica, así como columnas de gas y ceniza de hasta 3.400 metros sobre la cima del volcán.

Estos parámetros suponen los valores máximos detectados en el Puracé desde que se inició su monitoreo en 1993.

"Invitamos a las comunidades a que no se acerquen a la parte alta de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que en cualquier momento pueden ocurrir emisiones súbitas de gases y ceniza que podrían poner en riesgo sus vidas", expresó el coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC, Jaime Raigosa.

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El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán y es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica de los Coconucos. Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977, aunque desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.

Este monitoreo constante evoca la mayor tragedia natural de Colombia, ocurrida el 13 de noviembre de 1985. Esa noche, la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó una avalancha que borró del mapa a Armero, un próspero pueblo del centro del país, causando la muerte de más de 23.000 de sus 25.000 habitantes. EFE

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(foto)(video)