Irak y Turquía prolongan un año el funcionamiento del estratégico oleoducto entre Kirkuk y Ceyhan

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Irak y Turquía han firmado este sábado un acuerdo para prolongar durante un año más los envíos de petróleo a través del estratégico oleoducto que enlaza la provincia iraquí de Kirkuk con la ciudad portuaria turca de Ceyhan, clave para que Bagdad pueda continuar exportando petróleo a los mercados internacionales a través del país vecino hasta que se alcance un acuerdo a largo plazo.

La prorroga incluye el objetivo común de incrementar sustancialmente el caudal de petróleo desde los 180.000 barriles al día hasta los 750.000 barriles, según ha explicado el ministro de Energía y Recursos Naturales de Turquía, Alparslan Bayraktar.

"En un momento en que los acontecimientos regionales han hecho que la seguridad del suministro energético sea más crucial que nunca, el Oleoducto Irak-Turquía continúa siendo una ruta alternativa estratégica no solo para ambos países, sino también para los mercados energéticos mundiales", ha explicado el ministro en redes sociales tras la firma del documento en Ankara.

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El acuerdo provisional se produce tras meses de negociaciones sobre el futuro del oleoducto, después de que el acuerdo original, vigente durante décadas, expirara el 27 de julio.

Los flujos de petróleo estuvieron suspendidos durante aproximadamente dos años y medio después de que un tribunal de arbitraje internacional ordenara a Turquía pagar a Irak 1.500 millones de dólares por exportaciones no autorizadas de crudo desde la región norte de Irak entre 2014 y 2018.

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Las exportaciones se reanudaron solo después de que Bagdad y Erbil, la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, alcanzaran un nuevo acuerdo en septiembre de 2025. Cabe recordar que Kirkuk, extremo del oleoducto, es una provincia históricamente en disputa entre las autoridades kurdas e iraquíes.