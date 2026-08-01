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Kuwait informa nuevamente del derribo de drones iraníes en su espacio aéreo

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El Ministerio de Defensa de Kuwait ha informado este sábado de que han interceptado nuevamente drones iraníes, que tenían entre sus objetivos instalaciones "vitales" de carácter civil, así como un edifico gubernamental situado en el norte del país, si bien no ha dado más detalles al respecto, tras una semana de episodios similares en este territorio del Golfo.

Las autoridades kuwaitíes han detallado que los restos de estos drones interceptados han dañado vehículos de una empresa civil en la isla de Bubiyán, en el noreste del país, aunque no se han registrado heridos.

"Las Fuerzas Armadas reafirman que continuarán cumpliendo con sus misiones y deberes de manera altamente eficiente (...) y adoptarán todas las medidas necesarias para proteger la soberanía de la patria", ha remarcado la nota, atribuida al portavoz de Defensa, el coronel Saud Abdulaziz al Otaibi.

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Mientras tanto, el Ejército de Irán ha advertido también en las últimas horas a todos los países de Oriente Próximo de que servir de "escudo" a las fuerzas estadounidenses los hace inevitablemente objetivos legítimos de esta guerra, que solo sirve a los propios intereses de Estados Unidos e Israel.

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