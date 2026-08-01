Mykhailo Mudryk podrá volver a jugar casi dos años después de su sanción por dopaje

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El extremo del Chelsea Mykhailo Mudryk podrá volver a jugar de inmediato después de que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que ha realizado cambios en sus normas, hayan resuelto su recurso de apelación contra la sanción impuesta por dar positivo en un control antidopaje.

El ucraniano fue sancionado con cuatro años de suspensión tras dar positivo en un control antidopaje que reveló la presencia de una baja concentración de meldonium, una sustancia prohibida, en 2024. Mudryk presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), y los cambios introducidos entretanto en los procedimientos de la AMA implican que, de haber dado su control positivo el mismo resultado en la actualidad, no se le habrían imputado cargos.

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La FA explicó que los "cambios" introducidos por la AMA, aunque no tienen carácter retroactivo, implican que, "si la muestra del señor Mudryk se hubiera recogido hoy, la concentración de meldonium en la muestra no se habría notificado y no se habría producido ninguna infracción de las normas antidopaje". "A raíz de esta novedad y de otras circunstancias del caso, la FA y el señor Mudryk han resuelto ahora, con el acuerdo de la AMA, el procedimiento de apelación", explicó el organismo.

"Como parte del acuerdo, el señor Mudryk aceptó que había cometido las infracciones de las normas antidopaje que se le imputaban y accedió a un período de inelegibilidad equivalente al tiempo cumplido hasta la fecha del acuerdo. El señor Mudryk ya no se encuentra inelegible y puede reincorporarse a la competición con efecto inmediato", apuntó.

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Mudryk, de 25 años, fichó por el Chelsea procedente del Shakhtar Donetsk en 2023 y había disputado 73 partidos, en los que marcó nueve goles, antes de su sanción. El Chelsea confirmó que reincorporará al jugador a su plantilla y que le ayudará "a reanudar su carrera". "Ha sido un periodo extremadamente difícil para Misha, tanto a nivel profesional como personal, y nos complace que el asunto haya llegado ahora a una conclusión que le permita volver al fútbol con efecto inmediato. Siempre hemos apoyado a Misha a lo largo de este proceso, respetando plenamente la integridad del sistema antidopaje y el proceso legal", subrayó el club.

"Acogemos con satisfacción el reconocimiento de que los avances en las normas científicas aplicables para la elaboración de informes, que permiten realizar pruebas más fiables, significan que, de haberse analizado la muestra de Misha según los requisitos técnicos actuales, no se habría registrado como un resultado positivo y no se habría producido ninguna infracción de las normas antidopaje. Misha ha mantenido en todo momento que nunca consumió, a sabiendas ni intencionadamente, una sustancia prohibida y que desconocía cómo llegaron trazas de dicha sustancia a su organismo", indicó.

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"A lo largo de todo este proceso, se ha comportado de forma profesional y ha demostrado resiliencia durante lo que, sin duda, ha sido uno de los períodos más difíciles de su carrera. Sabemos lo mucho que significa para él esta oportunidad de volver. Ahora nuestro objetivo es apoyar la reintegración de Misha en la plantilla y ayudarle a retomar su carrera", finalizó.

En Instagram, Mudryk confesó que la suspensión había sido "el periodo más difícil" de su carrera y que se sentía "agradecido" por poder volver. "Tras una larga batalla, se ha revocado la sanción de cuatro años que se me impuso y soy libre de reanudar mi carrera con efecto inmediato. Estoy agradecido de que este proceso haya llegado a su fin, de que se me haya autorizado a volver al fútbol y de que ahora pueda mirar hacia mi futuro. Este ha sido el periodo más difícil de mi carrera", expresó.

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