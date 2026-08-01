La Confederación Asiática de Fútbol celebra la decisión de cancelar los planes de privatizar el Mundial

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La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha celebrado la decisión de la FIFA de cancelar los planes de privatizar el Mundial, después de las críticas recibidas por el organismo rector del fútbol mundial y su presidente, Gianni Infantino.

"La AFC espera que, de cara al futuro, cualquier iniciativa que pueda afectar al fútbol mundial se presente y se debata con las Confederaciones, el Consejo de la FIFA, las federaciones miembro y otras partes interesadas de manera oportuna, transparente y significativa", señaló el presidente de la AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, en un comunicado.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este sábado la cancelación de su propuesta de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados, ya que considera que "ha generado divisiones". El martes, había anunciado que pretendía crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad del organismo rector del fútbol mundial para vender parte de los torneos FIFA, como el Mundial o el Mundial de Clubes.

La cascada de reacciones en contra no se hizo esperar. La CONMEBOL -Confederación Sudamericana de Fútbol-, la CONCACAF -Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mostraron su oposición al proyecto, mientras que la UEFA fue más allá y anunció, junto a sus 55 federaciones miembro, que "no" participarán en las competiciones FIFA si sigue adelante la propuesta. Además, este viernes, el asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, dimitió de su cargo como medida de protesta al plan, que considera que supondría "un mal negocio para el fútbol".

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"El futuro del fútbol mundial debe forjarse siempre mediante consultas adecuadas, un diálogo colectivo y el respeto por las estructuras de gobernanza establecidas de nuestro deporte", afirmó Shaikh Salman. "La AFC está dispuesta a apoyar cualquier iniciativa que refuerce la unidad de la familia del fútbol, contribuya al crecimiento continuo de este deporte a nivel mundial y aporte beneficios significativos a todas las partes interesadas", finalizó.