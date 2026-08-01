Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Israel mató en Gaza al menos a 152 palestinos en julio, pese al alto el fuego

Guardar

Gaza, 1 ago (EFE).- El Ejército israelí mató en la Franja de Gaza a al menos 152 palestinos en el mes de julio, según el recuento centralizado al que tuvo acceso EFE del Ministerio de Sanidad de la Franja, basado en los diferentes hospitales.

Entre los fallecidos, hay 113 hombres, seguidos de 21 adolescentes y niños, además de 14 mujeres y 8 ancianos, de acuerdo con el desglose por edad y sexo. La edad media de los fallecidos es de 32,8 años.

Solo el pasado 21 de julio, un ataque aéreo israelí mató a un padre, a su esposa y a sus cuatro hijos en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza, además de incendiar su casa, según informaron funcionarios de salud. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Priscilla Presley, Mischa Barton, Sylvie Meis y Mónica Cruz deslumbran en una exclusiva noche de glamour en Mallorca

Priscilla Presley, Mischa Barton, Sylvie Meis y Mónica Cruz deslumbran en una exclusiva noche de glamour en Mallorca

Policía de Tailandia investiga asesinato de cinco personas, incluidos dos hermanos rusos

Infobae

31 muertos y 84 heridos en dos accidentes de autobús en Argelia en las últimas 24 horas

Infobae

La Plataforma del Tercer Sector pide que los PGE prioricen la lucha contra la pobreza y la vivienda pública de alquiler

La Plataforma del Tercer Sector pide que los PGE prioricen la lucha contra la pobreza y la vivienda pública de alquiler

La UEFA aplaude la anulación de los planes para vender el Mundial: "Es una victoria para todo el fútbol"

La UEFA aplaude la anulación de los planes para vender el Mundial: "Es una victoria para todo el fútbol"