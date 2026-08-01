Anabel Pantoja rompe su silencio tras el ictus de Kiko Rivera: "De las enfermedades habla uno, nadie más"

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El ingreso hospitalario de Kiko Rivera tras sufrir un ictus ha mantenido en vilo a su familia durante los últimos días. El DJ permanece ya en casa recuperándose favorablemente, tal y como él mismo ha ido comunicando a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que su evolución está siendo "de escándalo" y que su prioridad absoluta es recuperarse por completo. Durante este delicado proceso ha contado con el apoyo constante de Lola García, que no se ha separado de él, y también con el respaldo de Isabel Pantoja, muy pendiente de la evolución de su hijo.

En este contexto, Anabel Pantoja ha aterrizado en Sevilla acompañada por su madre, Merchi, y por la pequeña Alma, donde las tres fueron recogidas a su llegada al aeropuerto. La influencer fue preguntada por el estado de salud de su primo y por si había viajado para estar con él y hacer compañía a su tía Isabel, que ha estado cuidando de sus nietos durante estos días.

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Fiel a la discreción que está manteniendo toda la familia, la sobrina de la tonadillera ha evitado dar detalles sobre la evolución del DJ. Cuando le han preguntado si podía confirmar que su primo se encontraba mejor o si iba a reunirse con él y con sus hijos, respondió con contundencia: "De las enfermedades habla uno, no nadie más. Gracias".

Con estas palabras, Anabel deja claro que será el propio Kiko Rivera quien continúe informando sobre su recuperación, tal y como ha hecho desde que recibió el alta hospitalaria. Mientras tanto, su entorno permanece unido y centrado en acompañarle durante esta nueva etapa, marcada por la rehabilitación, el descanso y el apoyo incondicional de los suyos.

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