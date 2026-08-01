El portero exsevillista Orjan Nyland ficha por el RB Leipzig alemán

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Sevilla (España), 1 ago (EFE).- El portero noruego Orjan Nyland, que se desvinculó del Sevilla el pasado 30 de junio después de tres temporadas en el conjunto español, ha regresado como agente libre al RB Leipzig alemán, su club de procedencia, con el que ha firmado un contrato para las dos próximas campañas.

Nyland, de 35 años, apenas si disputó siete encuentros oficiales con el Sevilla la pasada campaña, pero fue el titular de la selección noruega, cuartofinalista del pasado Mundial gracias a su soberbia actuación contra Brasil en octavos de final, lo que le ha valido su regreso al RB Leipzig, tercero de la pasada Bundesliga.

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El guardameta escandinavo, formado en el Hodd, debutó como profesional en ese club en 2011, fichó en 2013 por el Molde y se marchó de Noruega en 2015 para jugar en el Ingolstadt 04 alemán, en el que militó tres temporadas antes de ser traspasado al Aston Villa inglés en el verano de 2018.

En Inglaterra, además de por el club de Birmingham pasó por el Norwich, el Bournemouth y el Reading, y cumplió su primer etapa en el RB Leipzig en la temporada 22/23, con el que se proclamó campeón de la Copa alemana.

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Orjan Nyland llegó al Sevilla en agosto de 2023 para suplir al marroquí Yassine Bono, traspasado al fútbol árabe, y fue titular en las dos primeras campañas en el conjunto hispalense, en las que disputó respectivamente 28 y 31 encuentros oficiales, antes de que el griego Odysseas Vlachodimos lo relegase al banquillo la pasada temporada. EFE

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