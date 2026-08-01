Agencias
Agregar Infobae enGoogle

El delantero inglés Danny Welbeck ficha por el Chelsea FC hasta 2028

Imagen 6JFKCPEDGJAR5MOX2VZF76OAFI
Guardar

El Chelsea FC ha anunciado este sábado el fichaje hasta 2028 del futbolista inglés Danny Welbeck, delantero de 35 años, procedente del Brighton & Hove Albion y que además ha sido internacional con la selección absoluta de Inglaterra en 42 ocasiones.

Los 'blues' detallaron en su página web que Welbeck se unirá a la plantilla entrenada por español Xabi Alonso ya durante su pretemporada. "Cuando te enteras del interés del Chelsea, te llena de un orgullo inmenso", declaró el propio Welbeck a los medios oficiales del club.

PUBLICIDAD

"Conociendo la historia del Chelsea, es un club que quiere ganar trofeos y se esfuerza por lograrlo cada temporada", añadió. "Es un verdadero honor para mí llegar a un club de esta categoría en lo que parece ser un momento realmente emocionante. Ya conozco a algunos de los chicos y he tenido conversaciones fantásticas con el entrenador", apuntó el antiguo jugador de Manchester United, Sunderland, Arsenal y Watford.

"Ya siento esa conexión", apostilló sobre sus nuevos compañeros. "Tengo esa pasión a flor de piel y estoy listo para darlo todo por este club para que todos en el Chelsea, y en especial los aficionados, se sientan orgullosos", concluyó el delantero 'blue' en sus declaraciones.

PUBLICIDAD

"Welbeck llega a Stamford Bridge con una vasta experiencia al más alto nivel. Ha disputado 400 partidos en la Premier League, ha jugado en la Liga de Campeones de la UEFA y ha representado a Inglaterra en dos Copas Mundiales de la FIFA", sentenció el Chelsea en su nota de prensa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una potente explosión deja al menos tres muertos y 15 heridos cerca de una cafetería del centro de Moscú

Una potente explosión deja al menos tres muertos y 15 heridos cerca de una cafetería del centro de Moscú

Incertidumbre entre las familias marroquíes que buscan a los suyos en Ceuta

Infobae

Anabel Pantoja rompe su silencio tras el ictus de Kiko Rivera: "De las enfermedades habla uno, nadie más"

Anabel Pantoja rompe su silencio tras el ictus de Kiko Rivera: "De las enfermedades habla uno, nadie más"

Presidenta de Perú expresa su respaldo a las fuerzas armadas tras operativo antiterrorista

Infobae

La frontera digital entre México y EEUU pone en peligro los derechos humanos, dice experto

Infobae