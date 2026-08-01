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Una potente explosión deja al menos tres muertos y 15 heridos cerca de una cafetería del centro de Moscú

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Al menos tres personas han muerto y otras 15 han resultado heridas como consecuencia de una potente explosión ocurrida esta tarde cerca de una cafetería del centro de Moscú, según un primer balance del Ministerio del Interior ruso.

La explosión ha ocurrido concretamente en la inmediaciones de la plaza de Kudrinskaya, en la capital rusa, en torno a las 20.10 horas (las 19.10 en España peninsular y Baleares), donde se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el enorme rascacielos diseñado por Mijail Posokhin durante el periodo estalinista.

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Agentes de la Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia en Moscú están trabajando en el lugar del incidente para recabar más información, según el comunicado.

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