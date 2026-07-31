(Previa) El Atlético de Madrid sube su exigencia de pretemporada ante el Manchester United

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El Atlético de Madrid se enfrentará al Manchester United este sábado a partir de las 15.00 horas en el Strawberry Arena de Solna, municipio de Estocolmo (Suecia), en lo que será el segundo encuentro amistoso para los rojiblancos durante una pretemporada de nuevo corta, a rebufo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sin concretar demasiados fichajes.

Sin contar con el lateral izquierdo español Alejandro Grimaldo ni con el mediapunta surcoreano Kang-in Lee, ambos todavía de vacaciones tras haber estado en ese reciente Mundial de Norteamérica, la única cara nueva disponible para el Atlético será la del pivote danés Morten Hjulmand.

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El exjugador del Sporting de Lisboa ya tuvo sus primeros minutos como colchonero el pasado miércoles durante la victoria de su equipo por 4-1 contra al Getafe CF, un partido de entrenamiento y que se celebró a puerta cerrada en Majadahonda (Madrid) en las instalaciones del Cerro del Espino.

En esa primera cita veraniega del Atlético destacó con un doblete el delantero nigeriano Ademola Lookman y cogió galones en el centro del campo Rodrigo Mendoza. Había también vacas sagradas como el portero esloveno Jan Oblak, el central uruguayo y el eterno primer capitán, Koke Resurrección.

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El entrenador colchonero, Diego Pablo Simeone, alineó un once titular con hombres reconocidos pese a estar en pleno verano, con el eslovaco Dávid Hancko, el hispano-francés Robin Le Normand y el italiano Matteo Ruggeri liderando una zaga que podría iniciar cualquier encuentro oficial.

Después del descanso, el 'Cholo' cambió por completo su alineación y ya aparecieron muchos más nombres del filial, a la espera de que la retahíla de internacionales españoles y argentinos acaben sus vacaciones tras esa final mundialista en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

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Con esos mimbres, y sin los centrocampistas aún lesionados Johnny Cardoso y Pablo Barrios, el técnico rojiblanco deberá lidiar con un duelo amistoso pero de exigencia, pues el Manchester United continúa siendo de los equipos con mayor solera, reputación y chequera a nivel internacional.

Los 'Diablos Rojos', entrenados por Michael Carrick, buscan igualmente intensificar su preparación para el curso 2026-27. Altay Bayindir y Amad Diallo se incorporarán así a esta pretemporada, pero el encuentro llega demasiado pronto para Senne Lammens y el recién fichado Youri Tielemans.

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