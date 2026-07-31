La UE afirma que "ni una sola persona" que cruzó a Ceuta desde Marruecos ha entrado a territorio continental

Guardar

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado este viernes que "ni una sola persona" de las que cruzaron a Ceuta desde Marruecos en los dos últimos días ha entrado en territorio continental de la Unión Europea, tras mantener una llamada con el ministro de Exteriores español José Manuel Albares.

"Ni una sola persona ha cruzado a la UE continental. Seguiremos en estrecho contacto y estamos en comunicación con ministros de toda Europa", ha señalado en un breve mensaje difundido en sus redes sociales al informar de la conversación telefónica con Albares.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia, ha señalado Brunner, "(le) ha informado de que, tras los esfuerzos continuados, prácticamente todas las personas que habían entrado en Ceuta han regresado".

El comisario ha respondido así a un mensaje del propio Albares en redes sociales en el que ha aclarado que "no es posible trasladarse desde Ceuta y Melilla hasta la Península sin identificarse en un control de Policía".

"Basta ya de confusión interesada", ha reclamado el titular de Exteriores español tras la crisis migratoria sucedida en Ceuta durante las últimas 24 horas en la que han muerto más de medio centenar de personas y que ha derivado en la suspensión por parte de Italia del acuerdo de libre tránsito con España.

PUBLICIDAD

Según la última actualización del Gobierno español, 48.300 inmigrantes han retornado a Marruecos desde Ceuta hasta las 18 horas del viernes 31 de julio.