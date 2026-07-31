Sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de agosto de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 31 jul (EFE).-

SÁBADO 1

Castillejos (Marruecos).- La situación en la frontera de Marruecos con Ceuta se mantiene en tensión, con la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes para dispersar a grupos que aún intentan llegar a España aunque han disminuido considerablemente.

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Caracas.- El chavismo y un grupo de opositores liderado por Dinorah Figuera comienzan un proceso de negociación impulsado por Estados Unidos para promover la democracia en Venezuela de cara a unas eventuales elecciones.

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La Habana.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, concluye un viaje cargado de simbolismo a Cuba, su última visita oficial al exterior antes de concluir su mandato, que finaliza la próxima semana.

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Kiev.- La exhumación de víctimas polacas de la masacre de Volinia, durante la Segunda Guerra Mundial, marca los esfuerzos por intensificar un diálogo que contribuya a resolver las tensiones por cuestiones de memoria histórica entre Ucrania y Polonia.

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Sao Paulo.- El agitador ultra brasileño Renan Santos lanza su candidatura presidencial por el partido Missão de cara a las elecciones del próximo mes de octubre, para las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva parte como gran favorito.

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Berlín.- Manifestación solidaria tras el atentado terrorista contra el Desfile del Orgullo LGTBIQ+ la semana pasada.

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Asunción.- Los paraguayos recuerdan el 22 aniversario del incendio del supermercado Ycuá Bolaños, una tragedia que en 2004 dejó al menos 364 fallecidos, más de 200 heridos y seis personas desaparecidas. Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycuá Bolaños

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París.- Los conventos cristianos se han convertido, en ciudades como París, en una alternativa barata a los elevados precios de la vivienda para jóvenes y estudiantes.

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Buenos Aires.- La cantante española Rosalía ofrece en el Movistar Arena de Buenos Aires el primero de los cuatro conciertos que tiene programados en Argentina, como parte de la etapa latinoamericana de su gira LUX Tour 2026, en medio de una fuerte polémica relacionada con un posteo suyo en redes relacionado con el Mundial.

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La Paz.- Los bolivianos inician el mes dedicado a la Pachamama o Madre Tierra con rituales ancestrales y ofrendas para agradecer a esa deidad andina por los bienes logrados en el último año y pedir una renovada prosperidad.

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Hamburgo (Alemania).- Día de Christopher Street en Hamburgo.

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Staritsa (Rusia).- La segunda edición del festival de payasos callejeros ‘Karandash-fest’ en Staritsa, Rusia.

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Nairobi.- En un campo de Don Bosco Utume, en Nairobi, un grupo de niños kenianos mira atento una pantalla. No están viendo goles o partidos al azar. Analizan jugadas del Villarreal CF antes de saltar al césped. Para muchos, es la primera vez que un club español les explica el fútbol desde dentro, en el marco del primer campus del club español en Kenia, una iniciativa de su academia internacional junto a New Hera Interconnection, abierta a niños y niñas de categorías sub-8 a sub-19.

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Moscú.- Se celebra el segundo festival de ciclismo nocturno.

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DOMINGO 2

Sao Paulo (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializa su candidatura para las elecciones de octubre, que se perfilan como un nuevo pulso con la extrema derecha, representada ahora por el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

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Al Jader (Cisjordania).- Israel retiene, tanto desde hace semanas como décadas, los cadáveres de 800 palestinos abatidos por el Ejército israelí o por colonos en Cisjordania ocupada, según datos del Centro de Asistencia Jurídica y Derechos Humanos de Jerusalén (JLAC).

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Ciudad de Guatemala.- El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, preside este domingo una solemne misa en la Catedral Metropolitana de la capital guatemalteca, en el marco de su visita oficial que afianza las relaciones bilaterales con el país centroamericano.

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Muzaffarabad - Azad Cachemira (Pakistán).- Se celebran las elecciones generales en la Cachemira administrada por Pakistán.

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Pekín.- Las protestas de usuarias chinas en redes sociales contra el tabaquismo masculino han reavivado los llamamientos para endurecer la regulación en un país donde menos del 3 % de las mujeres fuman y la exposición al humo causa 100.000 muertes al año entre los fumadores pasivos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Berlín.- Vigilia por las víctimas del ataque contra el desfile del Orgullo LGTBIQ+ en Berlín el pasado 25 de julio.

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Johannesburgo (Sudáfrica).- Cientos de devotos cumplen sus votos caminando sobre un fogón ardiente en la ceremonia hindú del Theemithi.

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LUNES 3

Tegucigalpa.- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández comparece este lunes ante un juez en Tegucigalpa por un caso de presunto desvío de recursos estatales para financiar su campaña presidencial de 2013, días después de regresar al país tras ser indultado en EE.UU., donde cumplía una condena de 45 años de prisión por narcotráfico y delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas.

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Montevideo.- Los cinco candidatos latinoamericanos y caribeños a la Secretaría General de la ONU -la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el argentino Rafael Grossi, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la chilena Michelle Bachelet- participan en un encuentro en el que hablarán sobre el futuro liderazgo del organismo y el papel de la región en la agenda global.

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Londres.- Rueda de prensa de Reform UK con Nigel Farage y Zia Yusuf.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Miami.- La NASA ofrece detalles sobre los preparativos de la Crew-13, la próxima misión de rotación de tripulación a la Estación Espacial Internacional, que está prevista para mediados de septiembre.

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Seúl.- Premier de la película ‘La Odisea’, dirigida por Christopher Nolan, en Séul.

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rci/EFETV

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