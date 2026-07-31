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La actividad económica de Nicaragua creció el 0,9 % en mayo de 2026

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San José, 31 jul (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Nicaragua registró un crecimiento interanual del 0,9 % en mayo pasado, según el informe divulgado este viernes por el Banco Central.

El IMAE es un indicador que mide los diecisiete principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.

El Banco Central de Nicaragua precisó que la variación acumulada del indicador entre enero y mayo se ubicó en el 3,9 %, y la variación promedio anual en el 5,3 %.

Las actividades con mayores crecimientos en mayo fueron energía y agua (21,1 %); construcción (12,5 %); hoteles y restaurantes (12,5 %); pecuario (8,5 %); transporte y comunicaciones (5,9 %); y otros servicios (8,3 %), detalló el emisor.

Por su parte, se registraron disminuciones en pesca y acuicultura (-29 %); explotación de minas y canteras (-16,8 %); industria manufacturera (-11,1 %); administración pública y defensa (-3,4 %); y agricultura (-1,5 %), de acuerdo con la información.

La disminución en explotación de minas y canteras se debió a la menor extracción de oro, principalmente, explicó la entidad monetaria.

En febrero pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

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Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025, según cifras oficiales. EFE

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