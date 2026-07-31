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Macron subraya su solidaridad con España por Ceuta e insiste en el recurso a Frontex

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París, 31 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, habló este viernes con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para mostrarle solidaridad por la situación migratoria en Ceuta, proponer ayuda e insistir en el recurso a la agencia europea Frontex de vigilancia de fronteras.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron se felicitó por "la cooperación en marcha con Marruecos, que ya ha permitido hoy más de 40.000 retornos de Ceuta a Marruecos".

También indicó que aunque Ceuta no forma parte del espacio de libre circulación en Europa establecido por los acuerdos de Schengen, desde el jueves pidió a su ministro del Interior un refuerzo de los controles en las fronteras entre Francia y España "si debiera ser necesario". EFE

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