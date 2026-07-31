Expertos alertan sobre nuevas modalidades tecnológicas en trata de personas en la región

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Montevideo, 31 jul (EFE).- Modalidades tecnológicas como la inteligencia artificial, los entornos digitales, los centros de estafa y la explotación reproductiva marcan la evolución de las redes criminales dedicadas a la trata de personas, advirtieron este viernes expertos durante un seminario regional celebrado en Uruguay en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas.

Entre los temas tratados destacó el negocio de los vientres subrogados, en el que existen redes que incluyen médicos, abogados y escribanos que captan a mujeres en extrema vulnerabilidad para gestar hijos de extranjeros, que luego son comercializados como "mercancías", afirmó Verónica toller, directora operativa del Comité Ejecutivo contra la Trata y Explotación de Personas de Argentina.

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Toller señaló que en Argentina se identificaron operaciones con bebés vendidos entre "55.000 y 90.000 dólares o euros", mientras a las madres gestantes se les prometían montos que a menudo no cobraban o lo hacían en condiciones de "reducción a la servidumbre".

También a modo de ejemplo sobre las nuevas dinámicas de captación en entornos digitales, Toller advirtió sobre el vínculo entre la ludopatía infantil en plataformas de apuestas deportivas y la trata de personas.

La experta argentina explicó que las redes criminales monitorean a menores que apuestan desde edades muy tempranas y, cuando estos agotan sus recursos económicos, los delincuentes los contactan para ofrecerles préstamos bajo una falsa apariencia de ayuda y amistad.

Una vez que el menor contrae la deuda, los captores comienzan a exigir "contraprestaciones", lo que da inicio a un rápido ciclo de extorsión que termina empujando a la víctima hacia la explotación sexual o laboral.

Por su parte, la experta en 'blockchain' y activos virtuales Agostina Miquelarena advirtió sobre la coordinación transnacional del delito mediante el uso de redes sociales, inteligencia artificial para crear perfiles falsos y activos virtuales (criptomonedas) para el movimiento financiero y el blanqueo de ganancias.

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Miquelarena destacó el fenómeno de los 'scam centers' (centros de estafas): grandes establecimientos, especialmente en el sudeste asiático, donde personas captadas bajo falsas ofertas laborales son retenidas y forzadas a delinquir extorsionando a terceros, una táctica conocida como 'pig butchering' (engordar al cerdo).

Por su parte, el representante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina, Marcos Parera, insistió en que "la tecnología no creó la trata, sino que le brindó al crimen organizado una herramienta de ocultamiento".

Para los tres expertos, la solución frente a la rápida evolución del delito pasa por potenciar el "análisis criminal", modernizar las categorías jurídicas y fortalecer la cooperación interinstitucional internacional más allá de las vías diplomáticas tradicionales, además de exigir responsabilidades y acciones de mitigación a las plataformas tecnológicas globales. EFE

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