Rusia confisca activos propiedad de los Testigos de Jehová, prohibidos en el país

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Moscú, 31 jul (EFE).- La Justicia rusa confiscó este viernes los activos vinculados a los Testigos de Jehová, organización considerada extremista y prohibida en Rusia.

"El Tribunal del Distrito de Kuzminsky examinó y admitió la demanda presentada por la Fiscalía General para invalidar los acuerdos de donación y transferir los bienes en disputa a la Federación Rusa", reza la sentencia de nacionalización citada por TASS.

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De este modo, se declararon nulas las transacciones realizadas entre la organización de los Testigos de Jehová de Togliatti (al suroeste de Rusia) y la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová de Suecia que involucraban 123 propiedades.

Entre ellas 63 activos eran propiedades residenciales y comerciales con una superficie total superior a 11.000 metros cuadrados, además de terrenos ubicados en las regiones de Moscú, Leningrado, Nóvgorod, Pskov, Tula, Rostov, Vorónezh, Irkutsk, Ivánovo, Sverdlovsk, Kurgan, Bélgorod, Lípetsk, Samara, Krasnodar, Stávropol, Yakutia, Janti-Mansi, Jakasia y Osetia del Norte.

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La organización religiosa de los Testigos de Jehová fue declarada como extremista en 2017.

Durante los últimos años la Justicia rusa realiza una masiva campaña de nacionalización de activos privados que posteriormente revende o utiliza para financiar la maquinaria de guerra rusa en su quinto año de guerra contra Ucrania. EFE mos/fpa