El DAX 40 termina la semana con una subida mínima del 0,07 % hasta los 25.629,24 puntos

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Berlín, 31 jul (EFE).- El principal selectivo de la bolsa de Fráncfort, el DAX 40, terminó la semana este viernes con una subida mínima del 0,07 % hasta los 25.629,24 puntos, en una jornada marcada por la subida del precio del barril de brent, que alcanzó los 90 dólares.

El DAX 40 terminó la semana en los 25.629,24 puntos, ligeramente por encima de los 25.612,03 puntos de la víspera, día en que el selectivo de Fráncfort subió más, un 0,60 %.

El selectivo de las medianas empresas, el MDAX, cayó un 0,73 % hasta los 31.980,52 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX, prácticamente, se quedó como estaba, con una contracción mínima del 0,05 % hasta los 3.827,49 unidades.

Tras el alza del jueves, el DAX 40 acusó el impacto en el parqué de las noticias sobre el barril de brent, que llegó a estar en los 90 dólares, mientras sigue enquistado el conflicto en Oriente Próximo.

Entre las empresas ganadoras del día quedó la empresa fabricante de semiconductores Infineon Technologies, cuyas acciones subieron un 3,73% hasta los 61,69 euros por título, la eléctrica RWE, cuyas participaciones experimentaron un alza de un 1,64 % hasta los 57,18 euros, y la informática SAP, que se benefició de un repunte de un 1,09 % (157,62 euros por acción).

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En el extremo opuesto quedaron la firma de Internet Scout24, que se dejó 3,64 %, hasta los 74,35 euros, la distribuidora de materias primas Symrise, que cayó 2,77 % hasta los 89,32 euros, y la compañía berlinesa de comercio electrónico Zalando, que perdió un 2,38 % hasta los 28,26 euros. EFE