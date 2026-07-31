Albares dice que la "integridad" del espacio Schengen está "garantizada" tras suspender Italia el acuerdo

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El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes que la "integridad" del espacio Schengen está "garantizada" tras la crisis migratoria sucedida en Ceuta durante las últimas 24 horas y que ha derivado en la suspensión por parte de Italia del acuerdo de libre tránsito con España.

A través de un mensaje en 'X', Albares ha aseverado que "no es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía". "Basta ya de confusión interesada", ha apuntillado.

Asimsimo, el jefe de la diplomacia española ha asegurado que la "práctica totalidad" de inmigrantes que entraron de forma ilegal en Ceuta a lo largo del último día "han vuelto ya a Marruecos".

Según la última actualización del Gobierno, 48.300 inmigrantes han retornado a Marruecos desde Ceuta hasta las 18 horas del viernes 31 de julio.