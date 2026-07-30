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Seis personas desaparecidas tras derrumbe de un edificio con comercios en Messina (Italia)

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Roma, 30 jul (EFE).- Seis personas permanecen desaparecidas y otras cinco han resultado heridas este jueves en el derrumbe de un edificio con comercios y viviendas en la provincia de Messina, en la isla de Sicilia.

"En este momento hay seis desaparecidos", confirmó a los medios italianos el comandante de los bomberos de Messina, Michele Burgio, y explicó que cuatro de los desaparecidos pertenecen a la misma familia más una cuidadora, que ocupaban dos pisos en la última planta.

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Mientras que la sexta persona es una joven italiana que trabajaba en la tienda propiedad de una familia china y a partir de los testimonios recabados se descartan la presencia de otras personas.

Sobre los heridos, tres siguen graves pero fuera de peligro, explicaron los medios.

El colapso se ha producido esta tarde en la localidad de Pistunina y ha afectado a un edificio de tres plantas que albergaba algunas tiendas.

En un primer momento se creyó que el derrumbe había sido causado por una explosión de un depósito de gas, pero después la teoría que cobra fuerza es la de un fallo estructural en el edificio, donde se estaban realizando obras de renovación.

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El alcalde de Messina, Federico Basile, ha informado de la inmediata activación de un dispositivo de emergencia para ofrecer apoyo a las personas damnificadas. EFE

(foto)(vídeo)

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