La Concacaf rechaza "la propuesta" de Infantino de privatizar parte del Mundial

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La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) decidió "rechazar" la "propuesta" del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de privatizar parte de la Copa del Mundo, poco después del boicot anunciado por la UEFA.

La Concacaf y los presidente de sus 41 miembros, algunos parte del Consejo de la FIFA, se reunieron este jueves "para analizar una propuesta desarrollada y presentada por el presidente de la FIFA para establecer 'FIFA Forward Enterprise' y vender participaciones de la Copa Mundial de la FIFA a inversionistas privados".

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"Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de un debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos de gobernanza competentes de la FIFA", apuntaron en un comunicado.

Además, "se cuestionó la necesidad de recurrir a inversiones de capital privado para financiar los programas nuevos y existentes de FIFA Forward tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia". "La discusión reforzó la necesidad de una mayor transparencia y de una gobernanza adecuada", añade.

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La decisión de Concacaf y sus 41 asociaciones miembro fue "rechazar la propuesta", "encomendado a sus miembros del Consejo de la FIFA instruir al presidente para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados". "Mediante estas acciones, Concacaf reafirma que el futuro del fútbol, y su activo más valioso, debe permanecer en manos de nuestra familia del fútbol", termina.

Tras la amenaza de boicot de la UEFA y sus federaciones, la Concacaf fue igual de tajante, recordando que "la historia ha demostrado a la FIFA y a la familia del fútbol lo que ocurre cuando los custodios del fútbol pierden de vista estos valores".

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