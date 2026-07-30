Acciona gana 83 millones hasta junio, un 84,3% menos, pero los ingresos suben hasta los 10.142 millones

Guardar

El grupo español de infraestructuras, energía y gestión hídrica Acciona obtuvo un beneficio neto atribuido de 83 millones de euros durante el primer semestre del año, lo que supone un retroceso del 84,3% respecto del resultado contabilizado doce meses antes.

Según se desprende de las cuentas publicadas este jueves, el resultado del ejercicio, esto es incluyendo intereses minoritarios, se quedó en los 189 millones de euros, un 71,6% menos, al tiempo que el resultado antes de impuestos sobre actividades continuadas bajó un 57,6% y cerró en los 303 millones de euros.

PUBLICIDAD

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se redujo un 25,9%, hasta los 1.153 millones de euros, ante la ausencia de plusvalías por rotación de activos, que en el primer semestre de 2025 aportaron 443 millones de euros.

El sumatorio de gastos de Acciona por aprovisionamientos, personal y costes de naturaleza no especificada ascendió a 9.140 millones de euros, un 1,6% más, aunque hubo un impacto positivo de 70 millones de euros por la puesta de equivalencia operativa.

PUBLICIDAD

La deuda financiera neta el 30 de junio era de 8.243 millones de euros, 1.253 millones de euros más que en diciembre, debido a la inversiones realizadas, a la estacionalidad habitual del capital circulante y al cambio en el método de liquidación de los derivados de 1.338.421 acciones de la sociedad dominante.

INGRESOS Y DIVISIONES

De su lado, Acciona se anotó una cifra de negocio de 10.142 millones de euros, un 9,9% más, así como otros ingresos por 526 millones de euros y una variación de existencias negativa que detrajo 444 millones de euros.

Acciona Energía cumplió con las metas financieras para 2026 pese a las "convulsiones geopolíticas" gracias a unos precios internacionales de la electricidad (52,6 euros/MWh) que superaron las expectativas. La producción total de energía limpia subió hasta alcanzar los 14.051 GWh, un 3,2% más.

PUBLICIDAD

Su cifra de negocios se situó en los 1.288 millones de euros, un 12,3% menos, y el Ebitda en los 388 millones de euros, un 57,3% menos, por la ausencia coyuntural de operaciones de venta de activos durante el semestre.

El área de infraestructuras registró una facturación de 4.481 millones de euros y un Ebitda de 384 millones de euros, un 12,2% y un 12% más, respectivamente, aparte de un margen de Ebitda estable del 8,6%. La multinacional ha destacado el crecimiento de los ingresos en Australia, Estados Unidos, Canadá, España, Brasil, Marruecos y Catar.

PUBLICIDAD

El grupo cuenta con una cartera de activos concesionales de 80 proyectos en fases iniciales de construcción u operación situados en doce países distintos que generarán 136.050 millones de euros durante los próximos 49 años.

Una vez que entren en operación, dichos activos, incluidos los contratos en situación de 'preferred bidder' a 30 de junio de 2026, se traducirán en dividendos y distribuciones de capital de 61.043 millones de euros.

Nordex, el fabricante alemán de aerogeneradores participado por Acciona, contabilizó un Ebitda de 354 millones de euros, un 88,8% más, e incrementó su cartera hasta los 18.385 millones de euros, un 28,3% más.

Asimismo, el segmento inmobiliario aumentó sus ingresos en un 55,9%, hasta los 131 millones de euros, y su Ebitda en un 74%, hasta los 8 millones, en línea con la gestora Bestinver, que amplió su facturación a 62 millones de euros (7,7%) y el Ebitda a 29 millones de euros (14,2%).

PUBLICIDAD

Por último, el fabricante de vehículos eléctricos de Acciona, Silence, vendió 3.191 unidades entre motos y coches en los seis primeros meses de 2026, un 85% más, y conservó su liderazgo en España dentro de los 'scooters eléctricos' con una cuota de mercado del 42,6%.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

La empresa presidida por José Manuel Entrecanales ha mantenido sus objetivos para 2026, los cuales contemplan que el Ebitda se mueva en el rango de los 2.800 a 3.100 millones de euros, que las inversiones netas sean de 2.500 millones de euros y que la ratio de apalancamiento sea inferior a tres veces el Ebitda.

PUBLICIDAD

"Acciona continúa trabajando en transacciones alternativas y adicionales significativamente por encima de las necesidades previstas para cumplir los objetivos del año", ha asegurado la compañía en una nota de prensa.

En este sentido, Acciona ya completó en julio la venta de 64 MW hidráulicos a White Summit Capital por 66 millones de euros y de 361 MW eólicos a Galp New Energies por 432 millones de euros. Las instalaciones en cuestión se ubican ambas en España y generaron plusvalías de 55 y 255 millones de euros, respectivamente.

PUBLICIDAD

La firma española ha recordado que el 25 de junio se aprobó en junta general de accionistas un dividendo con cargo al ejercicio 2025 pagadero el 9 de julio de 5,65 euros por título, si bien este se ha visto finalmente incrementado a 5,75 euros por un ajuste en la autocartera directa de 310 millones de euros.