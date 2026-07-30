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España convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores

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Madrid, 30 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha convocado al embajador de Italia en Madrid, Giuseppe Buccino Grimalii, tras unas declaraciones de su homólogo italiano, Antonio Tajani, en las que se ha mostrado favorable a cerrar el espacio Schengen con España ante la situación en Ceuta.

"Este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista", ha señalado Albares en un mensaje en la red social X en el que se hace eco de esas palabras de Tajani.

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Unas palabras en las que relaciona los hechos de Ceuta con el proceso de regularización de inmigrantes que ha habido en España. EFE

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