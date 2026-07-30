Carlos Espí deja el Levante y ficha por el Real Madrid para las cinco próximas temporadas

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Madrid, 30 jul (EFE).- Carlos Espí, hasta ahora en la filas del Levante, ha fichado por el Real Madrid para las cinco próximas temporadas, informa el club blanco.

"El Real Madrid CF y el Levante UD han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031", señala el Real Madrid en su web.

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Con 21 años, Carlos Espí, internacional sub-19 y sub-20, ha jugado tres temporadas en el Levante, en las que ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles. En la pasada temporada, fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga. EFE