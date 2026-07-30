Sector financiero debe mejorar transparencia y confianza en Centroamérica: Grupo Ficohsa

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Tegucigalpa, 30 jul (EFE).- El sector financiero debe fortalecer la transparencia, la sostenibilidad y la confianza para contribuir al desarrollo económico y social de Centroamérica, afirmó este jueves en Honduras el vicepresidente de Comunicación Corporativa del Grupo Financiero Ficohsa, Germán Castañeda.

“El tema de la transparencia es fundamental. No es solamente hacer las cosas, porque podemos hablar de estadísticas, de rankings, de tendencias, pero tenemos que hacer las cosas bien”, afirmó Castañeda a EFE.

Las instituciones financieras tienen el desafío de ir más allá de la prestación de servicios y convertirse en "aliados" para generar oportunidades de crecimiento para personas, familias y comunidades, señaló Castañeda en el marco de la presentación de la 'Memoria de Sostenibilidad' de Ficohsa.

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Explicó que la Memoria busca “ponerle rostro” a los indicadores, al destacar que detrás de cada cifra existen historias de personas que generan empleo, se capacitan, emprenden o acceden a nuevas oportunidades de desarrollo.

El Grupo Ficohsa, fundado en 1994, opera en Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, y cuenta con una plantilla de más de 7.000 colaboradores, de los cuales el 58 % son mujeres.

Castañeda resaltó que la sostenibilidad forma parte de la estrategia corporativa de la institución, con un enfoque orientado a generar impacto positivo mediante iniciativas de inclusión financiera, emprendimiento y educación.

“La sostenibilidad está en el corazón de la estrategia corporativa. Estamos convencidos de que tenemos que hacer la mejor labor y hacer las cosas bien para garantizar que no estamos abusando de los recursos del futuro”, subrayó.

En un escenario marcado por transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, Castañeda indicó que uno de los principales retos del sistema financiero es ampliar el acceso a servicios y alcanzar a más personas y comunidades.

"El gran reto está en el acceso. Estamos preocupados todos los días por crear soluciones que permitan llegar a los rincones más recónditos del país”, manifestó.

Agregó que el sector financiero debe asumir un papel relevante en materia de transparencia y sostenibilidad, no solo mediante la implementación de iniciativas, sino garantizando que estas se desarrollen bajo principios de integridad y responsabilidad.

Castañeda señaló que la banca enfrenta nuevos retos derivados de la transformación digital, especialmente en materia de seguridad y protección de los usuarios.

“Estamos en un negocio de confianza”, afirmó, al advertir que el avance tecnológico también trae consigo nuevos riesgos asociados a fraudes y estafas, por lo que las instituciones deben fortalecer sus capacidades para ofrecer mayor seguridad a sus usuarios.

“Como empresa privada tenemos un rol importante de ser referentes en transparencia y en soluciones limpias que permitan ese acceso y potencien el impacto que buscamos”, sostuvo.

Por su parte, la vicepresidenta de Sostenibilidad de Ficohsa, Karla Simón, destacó que la institución ha consolidado una estrategia integral que incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Simón señaló a EFE que programas como 'Mujeres Adelante', 'De Mi Tierra' y las iniciativas de la Fundación Ficohsa reflejan el compromiso de la organización con la educación, el emprendimiento y el fortalecimiento comunitario.

“Los números son importantes, pero más importante aún es el impacto que han tenido en la vida de las personas, transformando familias y trascendiendo comunidades”, afirmó.

La 'Memoria de Sostenibilidad' destaca que Ficohsa ha invertido más de 24,2 millones de dólares en proyectos sociales sostenibles durante los últimos 14 años, ha destinado 9,4 millones al desarrollo productivo y financia nueve proyectos de energía renovable con una cartera crediticia superior a los 161,9 millones de dólares. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Ficohsa para la difusión de este contenido.