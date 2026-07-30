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La embajadora de Marruecos lamenta la crisis en Ceuta, "no querida" por su país

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Madrid, 30 jul (EFE).- La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha asegurado este jueves que la crisis que se está viviendo en Ceuta, con miles de personas atravesando la frontera, es una situación "no querida por el reino de Marruecos" y espera que quienes han cruzado "vuelvan" a su país.

En el acto de celebración del XXVII aniversario de la entronización del Mohammed VI celebrado en Madrid, la representante diplomática ha subrayado que Marruecos lleva años trabajando con España en coordinación por una "gestión responsable, humana y solidaria de la inmigración".

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Y ha lamentado la crisis en la ciudad autónoma de Ceuta como una "situación difícil" que se ha producido "fuera" de la "voluntad" de Marruecos y ante la que los ministros de ambos países están "en continuo contacto" para resolverla.

"El gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado (la frontera) vuelvan a nuestro país. No es algo que nos complazca, queremos siempre una inmigración ordenada y segura para todos", ha asegurado.

Antes de recordar la situación en Ceuta, Karima Benyaich ha recordado el "diálogo permanente" que mantienen siempre Marruecos y España, así como "coordinación" y el "respeto mutuo" entre ambos países que ha convertido esta asociación en un "referente internacional".

"Podemos felicitarnos por la cooperación ejemplar en seguridad, en la lucha contra el terrorismo y contra la inmigración ilegal y las redes de tráfico de personas", ha dicho la embajadora, quien también ha señalado que ambos países han defendido siempre una "inmigración regular ordenada y circular".EFE

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