Simon Biles y la colombiana Palomeque activarán cuenta atrás a Panamericanos de Lima 2027

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Lima, 30 jul (EFE).- La gimnasta estadounidense Simon Biles y la atleta paralímpica colombiana Karen Palomeque pondrán en marcha la cuenta atrás para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027, en una ceremonia que tendrá lugar el jueves 6 de agosto en la plaza mayor de la capital peruana.

Así lo anunció este jueves en un comunicado el comité organizador de Lima 2027, al anticipar que el acto con Biles y Palomeque tendrá también un espectáculo de artistas musicales como la banda Los Mirlos, muestras culinarias, demostraciones deportivas y un gran acto final con autoridades nacionales.

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"Estoy muy emocionada por visitar Perú por primera vez para celebrar que comenzó la cuenta regresiva a un año de los Juegos Panamericanos de Lima 2027", señaló Biles en declaraciones recogidas por los organizadores de Lima 2027, donde abogó por "la unidad deportiva y el espíritu de las Américas".

"Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027 de una forma inolvidable. Nos vemos allí”, añadió.

Biles hizo historia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 al ganar cuatro medallas de oro con 19 años, y en París 2024 sumó tres oros más, mientras que Palomeque es medallista paralímpica y poseedora del récord mundial de los 400 metros en la categoría T38.

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Por su parte, el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, recordó que Lima ya acogió los Juegos Panamericanos de 2029 y "le demostró al mundo entero que es un gran organizador de eventos deportivos".

"Estoy seguro de que el 2027, nuevamente será un gran anfitrión con toda esa pasión y el cariño de toda su gente. Estamos a sólo un año del evento deportivo más importante del continente, y eso hay que celebrarlo en grande", apuntó.

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Los vigésimos Juegos Panamericanos se realizarán en la capital de Perú del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 y contará con la participación de más de 7.000 deportistas de 41 países que, durante 17 días, participarán de 38 deportes y 59 disciplinas.

Los Parapanamericanos irán del 20 al 29 de agosto con la presencia de paradeportistas de 34 países en 17 deportes y 18 disciplinas. EFE