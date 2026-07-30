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Kast anuncia reactivación de relación consular con Caracas: "Comienza una nueva etapa"

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Santiago de Chile, 30 jul (EFE). El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este jueves la reactivación de relaciones consulares con Venezuela, el "comienzo de una nueva etapa" para la "normalización progresiva" del vínculo bilateral quebrado en 2024, después de que la administración del expresidente chileno Gabriel Boric (2022-2026) cuestionara la transparencia de los comicios venezolanos.

"A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico", señaló el mandatario chileno, José Antonio Kast, en un breve punto de prensa desde La Moneda. EFE

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