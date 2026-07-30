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La policía se despliega en distintas zonas de Ceuta para evitar altercados

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Ceuta (España), 30 jul (EFE).- La Policía Nacional y la Policía Local se han desplegado esta noche en distintos puntos del centro de la ciudad de Ceuta y sus zonas aledañas para evitar que se puedan producir robos o altercados relacionados con la entrada masiva de personas desde Marruecos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el objetivo fundamental de este despliegue es evitar que las personas que han accedido de Marruecos puedan llevar a cabo algún tipo de acción delictiva.

Los agentes han expresado que hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas personas han accedido únicamente en bañador o ropa de baño, por lo que carecen de cualquier tipo de alimentos o dinero para poder comprar cosas.

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Además, los locales que abren de noche en Ceuta mantiene hoy sus puertas cerradas como consecuencia de la masiva presencia de marroquíes deambulando por las calles.

Mientras tanto, las entradas por el paso fronterizo del Tarajal continúan a un ritmo alto, aunque sensiblemente inferior al registrado a lo largo de toda la jornada. EFE

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