Honduras ordena arresto provisional de colombiano pedido en extradición por narcotráfico

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Tegucigalpa, 30 jul (EFE).- Un juez de Honduras ordenó este jueves la medida cautelar de arresto provisional al colombiano Fermín Alberto García, alias Paky, quien es solicitado en extradición por Colombia por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, informó una fuente judicial.

García, de 53 años, compareció en una audiencia de información ante un Juez de Extradición de Primera Instancia, que además fijó la audiencia inicial para el 10 de septiembre, indicó el Poder Judicial en sus redes sociales.

La medida de arresto provisional constituye la primera fase del proceso de extradición y permitirá que las autoridades hondureñas mantengan bajo custodia al requerido mientras se desarrolla el trámite judicial correspondiente.

García, quien es acusado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado en Colombia, fue remitido a la Penitenciaría Nacional, al norte de Tegucigalpa, la capital de Honduras.

El colombiano fue detenido este miércoles en Puerto Lempira, cabecera del departamento de Gracias a Dios, en el Caribe de Honduras y fronterizo con Nicaragua, en el marco de una orden de captura con fines de extradición emitida a petición de las autoridades judiciales de Colombia.

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Según las autoridades hondureñas, García ya había enfrentado un proceso judicial en Honduras en 2016 por el delito de lavado de activos, expediente en el que se acogió a un procedimiento abreviado y fue condenado a ocho años de prisión.

Además, es señalado por presunta vinculación con estructuras dedicadas al narcotráfico que habrían realizado envíos de drogas hacia Honduras.

La investigación lo relaciona, entre otros hechos, con el decomiso de 211 kilogramos de supuesta cocaína en septiembre de 2015 en la zona del Caribe hondureño.

Por su posición geográfica y sus extensas costas en el Caribe, el territorio hondureño es utilizado por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional para movilizar cargamentos, principalmente de cocaína, hacia Estados Unidos mediante aeronaves y embarcaciones rápidas. EFE