El conflicto en Oriente Medio beneficia a los hidrocarburos latinoamericanos, dice Olacde

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Quito, 29 jul (EFE).- La escalada del conflicto en Oriente Medio ha reforzado el papel de América Latina y el Caribe como región proveedora de hidrocarburos, en un contexto en el que la producción regional de petróleo y gas natural aumentó en marzo de 2026, según la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

La producción de gas natural en la región alcanzó los 22.000 millones de metros cúbicos en ese mes, un 5 % más que en marzo de 2025 y también un 5 % por encima del nivel registrado en febrero.

En un boletín, la Olacde señaló que los ataques contra infraestructuras energéticas y las tensiones en el estrecho de Ormuz "incrementaron los riesgos sobre el suministro mundial de hidrocarburos" y provocaron "una mayor volatilidad en los precios internacionales del petróleo y del gas natural".

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Según el organismo, este escenario reforzó "la importancia estratégica de otras regiones productoras, entre ellas Latinoamérica y el Caribe".

Argentina lideró la producción regional de gas natural, con una participación del 23 %. Le siguieron Trinidad y Tobago, con el 21 %, y Brasil, con el 15 %.

Por su parte, Bolivia y México aportaron cada uno el 10 % de la producción regional, seguidos por Venezuela, con el 9 %, y Perú, con el 7 %. Por último, Colombia representó el 5 % del volumen total y Ecuador, el 1 %.

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En cuanto al petróleo, la producción regional alcanzó en marzo de este año los 324 millones de barriles, un 9 % más que el mismo mes del año anterior.

Brasil, México y Venezuela fueron los tres principales productores y concentraron conjuntamente el 69 % del volumen total de América Latina y el Caribe.

En marzo de 2026, el 53 % de las importaciones de petróleo de América Latina y el Caribe correspondió al comercio intrarregional, mientras que el resto procedió de mercados externos.

En el mismo mes, el 49 % del valor de las importaciones de gas natural también tuvo origen en países de la región, lo que, según Olacde, refleja un alto grado de integración e interdependencia energética. EFE