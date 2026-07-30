Palmeiras arrasa con goles de Jhon Arias y Ramón Sosa y amplía su ventaja sobre Flamengo

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São Paulo, 29 jul (EFE).- Con tantos del colombiano Jhon Arias y del paraguayo Ramón Sosa, Palmeiras goleó este miércoles por 0-4 a Vitória y amplió a ocho puntos su ventaja en el liderato del Campeonato Brasileño sobre un Flamengo que no pasó del empate ante Internacional.

El equipo de Abel Ferreira retomó el rumbo en esta 21ª jornada de liga, tras caer de manera sorprendente en casa ante el Atlético Mineiro el pasado domingo (1-2).

Lejos de São Paulo, en el Barradão de Salvador, el conjunto paulista dio un golpe encima de la mesa y suma ahora 47 puntos en 21 partidos, ocho más que el 'Mengão', aunque el cuadro carioca tiene un partido menos.

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Le costó arrancar al Palmeiras, pero todo cambió antes del descanso a partir de la doble y polémica expulsión de Cacá y Luan Cândido, con apenas tres minutos de diferencia y ambas revisadas por el VAR.

Acto seguido, llegó el gol de Maurício, internacional con Paraguay, en el añadido de la primera mitad. Y aún hubo tiempo para que Fabiano Silva marcara en su propia portería y dejara a los visitantes con un cómodo 0-2 en el intervalo.

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Arias, inamovible del once, sentenció en el minuto 70 con un movimiento inteligente dentro del área para proteger el balón y un disparo seco y cruzado. Sosa puso la guinda con un auténtico misil de falta lejana en el 84.

Palmeiras se aprovechó así de un nuevo tropiezo del Flamengo.

El domingo, el cuadro de Río de Janeiro empató en el Maracaná frente al São Paulo (1-1) y este miércoles repitió resultado en el Beira-Rio de Porto Alegre ante un Internacional que lucha por no descender a la segunda división.

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Malas sensaciones para los hombres de Leonardo Jardim, que vieron al Inter ponerse por delante en el minuto 27 por medio de Vitinho.

El cuadro carioca reaccionó tímidamente en el segundo tiempo y, al final, encontró el empate en el 79 gracias a Samuel Lino, exjugador del Atlético de Madrid y que vive una excelente fase a las órdenes de Jardim.

El punto no satisface a nadie, pero dejó mejor gusto en la disciplina colorada.

En los otros dos partidos adelantados de esta jornada, Mirassol se impuso por 2-1 al Remo y Fluminense empató sin goles en su cancha contra Bahía. EFE