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1-1. Canadá empata con Honduras y lidera su grupo en el Preolímpico de la Concacaf

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Puebla (México), 29 jul (EFE).- La selección de Canadá empató 1-1 ante la de Honduras este miércoles y se ratificó como líder del grupo C del torneo sub'20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y la Copa Mundial del año próximo.

Lucas Lima anotó por los canadienses y Richard Martíenz rescató la igualada por los centroamericanos, obligados a ganar su último partido para mantener sus posibilidades de clasificarse a los cuartos de final.

Honduras, que, en la primera mitad, tuvo la posesión de la pelota 53-47 a su favor, estuvo más cerca del área rival, pero sólo realizó un disparo a puerta, el único del partido en los 45 minutos iniciales.

Ambos cuadros se neutralizaron en mitad de cancha y la consecuencia fue un duelo soso.

En la segunda parte, ambos equipos mejoraron. Canadá pisó el área rival, volvió a hacerlo y en el 57 tomó ventaja con un gol de derecha de Lima, luego de hacer un elegante recorte en los lindes del área.

Honduras salió a matar o morir. Adelantó sus líneas y en el 66 empató. Martínez apareció por la banda derecha y envió un centro que pasó por encima del guardameta Izan Server, el 1-1.

Después del gol, los hondureños dejaron de acosar a los norteamericanos que en el 86 estuvieron cerca de firmar el triunfo, pero Emrick Fotsing falló en el remate a puerta con todo a favor.

Canadá suma un triunfo, un empate y cuatro puntos. Lidera el grupo por mejor diferencia de gol que Jamaica, también con cuatro unidades, en tanto Honduras y Panamá suman un punto cada uno.

El próximo sábado, Canadá enfrentará a Jamaica y Honduras a Panamá, en el cierre de la fase eliminatoria del campeonato.

- Ficha técnica:

1. Canadá: Izan Server; Zayne Bruno (Max Vogele m.32), Sergei Kozlovskiy, Félix Samson, Clovis Archange; Lucas Lima, Dylan Judelson, Emrick Fotsing, Liam Mackenzie (Timothy Fortier m.68); Owen Grahan-Roache, Marius Ayenero (Shola Jimoh m.78).

Seleccionador: Jesse Marsch.

1. Honduras: Alan Cury; Jeffrey Ramos, José Rodríguez (Yeremy David m.29), Kendry Villafuerte (Roger Reyes m.78), Kevin Pérez; Mike Arana, Sam Valle (Kesdy Sevilla m.77), Nicolás Balbás, Víctor Salazar; Richard Martínez (Jaylor Fernández m.68), David Flores (Milton Moya m.77).

Seleccionador: Orlando López.

Goles: 1-0, m.57: Lucas Lima; 1-1, m.64: Richard Martínez.

Árbitro: Shavin Greene, de Guyana. Amonestó a Sergei Kozlovsky, Emrick Fotsing, Timothy Fortier; y Víctor Salazar.

Incidencias: partido del grupo C del torneo sub'20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, celebrado en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, centro de México. EFE

(foto)

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