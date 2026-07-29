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Bomberos introducen en un depósito de agua un vehículo incendiado en Betlem para evitar que el fuego se reavive

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Efectivos de los parques de bomberos de Artà y Manacor han intervenido durante la madrugada de este miércoles en el incendio de un vehículo en Betlem (Mallorca), que ha sido finalmente introducido en un depósito de agua para evitar que el fuego pudiera reactivarse.

Según han informado fuentes de los Bomberos del Consell de Mallorca, la actuación comenzó sobre las 03.00 horas y, tras cerca de dos horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio.

Posteriormente, a las 06.00 horas, activaron un vehículo contenedor para introducir el coche en un depósito de agua, una medida empleada para mantener el vehículo sumergido y prevenir una posible reignición.

Según han destacado, el incendio no ha causado heridos ni ha afectado a otros vehículos.

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