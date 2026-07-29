Activo y con tres frentes el incendio de Valpaços y dominado el de Guarda, en Portugal

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Lisboa, 29 jul (EFE).- El incendio declarado en Valpaços, en el distrito norteño portugués de Vila Real, continuaba activo este miércoles y presentaba tres frentes, mientras que el fuego de Guarda, próximo a la frontera con España, fue dado por dominado durante la madrugada.

La situación en Valpaços evolucionó favorablemente durante la noche, cuando el incendio pasó de cinco a cuatro frentes y posteriormente a tres, aunque las llamas siguen avanzando con intensidad por una zona extensa y de difícil acceso.

El fuego comenzó hacia las 15.00 hora local (14.00 GMT) del martes en Cabeço, en la parroquia de Ervões, y es actualmente el único incendio de grandes dimensiones que permanece activo en Portugal.

Un total de 439 efectivos, apoyados por 140 vehículos, participaban a primera hora de este miércoles en las tareas de extinción, según los últimos datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC).

Hasta nueve medios aéreos intervinieron el martes y, tras suspender su actividad al caer la noche, el dispositivo terrestre fue reforzado con equipos procedentes de distintas regiones del país.

Una localidad llegó a quedar rodeada por las llamas y el incendio se aproximó a explotaciones ganaderas, aunque las autoridades no han informado de evacuaciones, viviendas destruidas ni heridos.

La carretera nacional EN213, que comunica Valpaços con Chaves, permanecía cortada en la zona afectada.

Por su parte, el incendio iniciado el lunes en Rochoso, en el municipio de Guarda, fue declarado dominado hacia la 01.00 hora local (00.00 GMT) de este miércoles.

Las llamas, que en su momento de mayor intensidad presentaron tres frentes, llegaron a aproximarse a varias viviendas y obligaron a cortar temporalmente la autopista A25 y la carretera nacional EN16, ambas ya reabiertas al tráfico.

Alrededor de 606 efectivos y 188 vehículos permanecían durante la madrugada en el terreno para consolidar el perímetro, extinguir puntos calientes y prevenir posibles reproducciones.

Portugal mantiene este miércoles decenas de municipios de ocho distritos bajo peligro máximo de incendio debido a las altas temperaturas, la baja humedad y la sequedad de la vegetación.