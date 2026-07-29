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Jordania intercepta otros cinco misiles procedentes de Irán

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Las Fuerzas Armadas de Jordania han informado este miércoles de que han logrado interceptar y derribar otros cinco misiles procedentes de Irán tan solo horas después de que se hayan reanudado los ataques lanzados por Irán y Estados Unidos en la región, donde la ofensiva ha atravesado un breve parón tras casi dos semanas de intensos bombardeos.

El Ejército jordano ha indicado en un comunicado que el sistema de defensa antiaéreo ha "logrado neutralizar a lo largo de la mañana cinco misiles procedentes de Irán que tenían como objetivo el territorio jordano".

Jordania es blanco de repetidos ataques desde que se reanudó la guerra entre Irán y Estados Unidos a principios de este mes. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha recalcado que la pausa de los ataques, que ha durado tres días, no era definitiva, y ya venía amenazando con reanudar los ataques si las conversaciones con Irán no prosperaban.

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Teherán, por su parte, había afirmado esta misma semana que detendría los ataques contra intereses e instalaciones estadounidenses en la zona siempre y cuando Washington mantenga la suspensión de los bombardeos.

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