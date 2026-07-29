CaixaBank gana 3.203 millones en el primer semestre, un 8,5% más

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CaixaBank cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 3.203 millones de euros, un 8,5% más que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

La entidad ha explicado que la mejora de los resultados se debe al "fuerte dinamismo de la actividad comercial" y que, entre enero y junio, ha mantenido un intenso ritmo de crecimiento del negocio, captación de clientes y nóminas, y una mejora sostenida en cuotas de mercado.

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El consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, ha destacado el crecimiento de la actividad comercial y que el grupo obtuvo una rentabilidad del 18%: "Los resultados nos permiten mirar al futuro con confianza y seguir cumpliendo nuestra función principal: estar al lado de los clientes, apoyar a familias y empresas, y contribuir al progreso económico y social".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)