Expresidente ruso niega planes de movilización para la guerra tras comicios de septiembre

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Moscú, 29 jul (EFE).- El expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, negó tajantemente los presuntos planes de movilización de ciudadanos rusos para la guerra de Ucrania tras las elecciones legislativas del próximo septiembre que mencionó recientemente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Medvédev calificó estas declaraciones de Zelenski de propaganda enemiga.

"Los intentos del enemigo de difundir todo tipo de falsedades sobre una supuesta movilización en el país no son más que una mentira y una provocación. Forma parte de una campaña propagandística de cara a las elecciones. Ellos intentan, naturalmente, desestabilizar la situación", aseveró en una reunión del Consejo de Seguridad ruso.

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Añadió que durante el primer semestre del año cerca de 200.000 personas firmaron contratos con el Ministerio de Defensa para combatir en la contienda bélica en el vecino país.

"Además, más de 16.000 ciudadanos rusos ingresaron en las unidades de voluntarios y partieron a la zona de la operación militar especial", sostuvo.

Destacó que las fuerzas de drones también cuentan con alrededor de 40.000 nuevos efectivos.

"Quiero destacar que en julio del presente año se mantiene el ritmo de inscripción en el Ejército", añadió, al señalar que "continuaremos elevando la eficacia de este trabajo".

Aseveró que Ucrania, por el contrario, "sufre un déficit de recursos humanos" y se ve obligada a movilizar a sus ciudadanos a la fuerza, por lo que difunde este tipo de rumores.

Zelenski aseveró, citando fuentes de inteligencia, que el presidente ruso, Vladímir Putin, planea convocar una nueva movilización tras las elecciones legislativas de septiembre próximo.

"No lo hará abiertamente porque teme a la opinión pública en su país, pero lo hará a principios de octubre", dijo en una entrevista a Sky News.

Señaló que "esto será un gran problema" porque Putin planea "movilizar entre 300.000 y 500.000 personas". EFE