Arabia Saudí ejecuta a cinco migrantes etíopes en un mismo día, denuncia HRW

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El Cairo, 29 jul (EFE).- Las autoridades saudíes han ejecutado a cinco migrantes etíopes en un mismo día por delitos no letales relacionados con drogas "sin el debido proceso", lo que eleva a 17 la cifra de ciudadanos de esa nacionalidad ajusticiados en lo que va de año en el reino por cargos similares.

Así lo denunció Human Rights Watch (HRW) en las últimas horas en un comunicado, un acto que se produjo el pasado lunes, aunque hasta el momento Arabia Saudí no ha reaccionado ante esta información.

"Las autoridades saudíes están ejecutando a migrantes etíopes marginados tras audiencias judiciales que a veces apenas duran unos minutos y sin la presencia de un abogado ni un traductor", aseguró la investigadora principal de HRW para Arabia Saudí, Joey Shea, que añadió que "decenas de migrantes vulnerables siguen en riesgo de ejecución inminente tras juicios que apenas fueron juicios, en un sistema que trata sus vidas como desechables".

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HRW entrevistó a una fuente informada con conocimiento directo de los casos de los cinco hombres y otra fuente informada corroboró los hechos generales del caso.

Una de las fuentes indicó que uno de los hombres ejecutados llevaba más de un año viviendo en el Yemen sin empleo ni acceso a servicios de apoyo cuando, en marzo o abril de 2023, un hombre yemení se le acercó y les ofreció trabajo a él y a los otros cuatro.

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"Los cinco hombres se encontraban física y mentalmente debilitados tras su arduo viaje desde Etiopía, además del desempleo y la pobreza, y sintieron que debían aceptar el trabajo a pesar de desconocer en qué consistía, según la fuente. El hombre les indicó que transportaran un paquete de contenido desconocido a corta distancia y dónde entregarlo, y luego desapareció", dijo la fuente a HRW.

"Las autoridades saudíes los arrestaron mientras caminaban por la cuneta. Se sorprendieron al ser arrestados por soldados saudíes, ya que no se habían percatado de haber cruzado la frontera hacia Arabia Saudí", añadió la fuente.

Los cinco hombres eran cristianos y, según las fuentes, los funcionarios de la prisión no les habrían permitido practicar su religión.

Antes de las ejecuciones del 27 de julio, las autoridades saudíes ejecutaron a otros cinco etíopes el 23 de junio por presunto contrabando de hachís.

En uno de estos casos, un contrabandista obligó a un hombre a transportar qat, una planta estimulante suave originaria de Etiopía, desde el Yemen hasta Arabia Saudí como condición para facilitar su viaje.

La catinona, el estimulante presente en el qat, está prohibida en Arabia Saudí, pero es legal y se consume tradicionalmente en algunas zonas de Etiopía y el Yemen.

Al menos 79 personas más se encuentran en riesgo inminente de ejecución por cargos similares en el reino.

Las autoridades saudíes han ejecutado al menos a 116 personas en lo que va de 2026, según la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos. EFE