La Comunidad de Madrid reabre más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por los incendios de la sierra oeste

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La Comunidad de Madrid ha reabierto este miércoles más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por los incendios forestales de la sierra oeste, según ha informado el gobierno regional en la última actualización de datos.

Asimismo, de las 13 carreteras afectadas, siete ya no presentan incidencias activas y otras dos mantienen únicamente cortes parciales o limitaciones en alguno de sus tramos.

En concreto, la M-501, la M-510, la M-855 y la M-533 permanecen abiertas al tráfico, mientras que la M-531, la M-540 y la M-541 ya no presentan incidencias activas.

Además, la M-507 permanece abierta al tráfico, excepto entre los kilómetros 28,5 y 36, donde se mantiene la limitación. Por su parte, la M-521 está abierta, menos entre los kilómetros 23 y 29, que continúan cortados en sentido ascendente.

En cuanto a las vías que siguen afectadas en ambos sentidos, la M-512 permanece cortada entre los kilómetros 0 y 19; la M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2; la M-539, entre los kilómetros 0 y 6; y la M-957, entre los kilómetros 0 y 5,75, también en ambos carriles.

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"Los equipos de la Comunidad de Madrid continúan trabajando para recuperar progresivamente la circulación en el resto de tramos afectados, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan", han indicado desde el gobierno regional.