España pide "reforzar aún más" el mecanismo europeo contra los incendios

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París, 29 jul (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, consideró este miércoles que hay que "reforzar aún más" el mecanismo europeo de protección civil, ante la previsión de que el cambio climático intensifique los incendios.

"La Unión Europea (UE) tiene los mecanismos correctos, los mecanismos de protección civil. Pero hay que aceptar que los fuegos llegan de manera cada vez más frecuente, que los picos de temperaturas son más grandes, que tenemos fuegos un poco por todas partes, en España y también en Europa", señaló Albares en una entrevista en la radio francesa RFI.

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Ante ese escenario, la UE "debe adaptarse", sostuvo, con un mecanismo "todavía más robusto", con medios aún más numerosos como por ejemplo los hidroaviones de extinción de tipo Canadair.

Además, para Albares es imprescindible aumentar la "capacidad de anticipación y de reducción de riesgos" en la gestión del territorio.

Eso -defendió- implica no solo medios materiales, sino también luchar contra el "negacionismo climático" con "todas las fuerzas políticas", en un momento en el que el Gobierno español liderado por Pedro Sánchez ha vuelto a proponer a la oposición un gran pacto de Estado contra la emergencia climática, en medio de los graves fuegos de Ávila, Madrid y Toledo, entre otros.

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Albares recordó que año a año se constata que fenómenos como las sequías, las danas y la desertificación se intensifican, e insistió en que mitigar y adaptarse a esos desajustes es una "responsabilidad colectiva", más allá de diferencias entre partidos. Para él, además, eso puede servir para crear empleo de calidad y mejorar la competitividad.

En la entrevista, Albares fue preguntado por la reciente reunión entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el estadounidense, Donald Trump, que permitió constatar una mejor sintonía entre los dos mandatarios.

El ministro español manifestó su satisfacción por esa evolución positiva y recalcó que Ucrania "está ganando" una guerra que el presidente ruso, Vladímir Putin, consideraba en 2022 que finiquitaría en un fin de semana.

"Cinco años después, deja una Ucrania soberana, democrática, que mantiene la esperanza", opinó.

Respecto a las relaciones entre Madrid y Washington, que vivieron nuevos capítulos de fricción en la última cumbre de la OTAN aunque luego se suavizaron, Albares aseguró que "todo va bien".

"Los Estados Unidos y Europa estamos juntos, es bueno para nuestra prosperidad", incidió. EFE