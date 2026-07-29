El debilitamiento de la corriente atlántica puede intensificar las tormentas en California

Guardar

Los Ángeles (EE.UU.), 29 jul (EFE).- El posible debilitamiento de la corriente oceánica del Atlántico Norte (AMOC), que interviene en la regulación de las temperaturas del planeta, podría extenderse mucho más allá de dicha cuenca e intensificar las tormentas y el riesgo de catástrofes en la costa de California, según un nuevo estudio de la Universidad de California (UC).

La AMOC es importante para el transporte de calor hacia el norte en el Atlántico y desempeña un papel fundamental en la transferencia de calor y la absorción de carbono, con implicaciones para el cambio climático mundial y regional.

"Se ha desacelerado, y las proyecciones sugieren que (la AMOC) se debilitará aún más en futuros escenarios climáticos hacia finales del siglo XXI", afirmó en un comunicado Mohima Sultana Mimi, investigadora de UC Riverside, autora del estudio.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, reveló que una AMOC más débil podría intensificar los vientos en las capas altas de la atmósfera que guían las tormentas a través del hemisferio norte.

Estos vientos más fuertes ayudarían a las tormentas a desplazar mayor cantidad de humedad hacia la costa oeste de EE.UU., aumentando así la intensidad de los ríos atmosféricos, que transportan grandes cantidades de vapor de agua a largas distancias, lo que puede generar precipitaciones significativas en California, detalla el estudio.

PUBLICIDAD

Si bien estas tormentas pueden ayudar a reabastecer los embalses y aliviar las condiciones de sequía de California, que enfrenta escasez de agua, los investigadores advierten que los sistemas más intensos también pueden causar inundaciones graves.

"En California, los ríos atmosféricos son un arma de doble filo", afirmó Mimi. "Proporcionan gran parte del suministro de agua del estado, pero al intensificarse, es probable que también causen una destrucción generalizada", advirtió Sultana Mimi.

El estudio también prevé un aumento de los ríos atmosféricos a lo largo de la costa oeste de Sudamérica y en torno a la Antártida, al tiempo que indica que la disminución de tormentas en Groenlandia reducirá las nevadas y la acumulación de hielo en la región.

PUBLICIDAD

Los cambios proyectados por el estudio se producen bajo un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, en el que la AMOC continúa debilitándose a lo largo del siglo. EFE