El canciller de Perú considera que la oposición apoyara propuestas contra la inseguridad

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Lima, 29 jul (EFE).- El canciller de Perú, Carlos Espá, declaró este miércoles que considera que la oposición política en el Congreso apoyará las propuestas que hará el flamante Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para luchar contra la inseguridad ciudadana.

Espá señaló a periodistas que la bancada oficialista, que preside el Senado, "por supuesto que apoyará todas las iniciativas del gobierno de la presidenta Fujimori" y que la oposición, que lidera la Cámara de Diputados, también respaldará las medidas para luchar contra la criminalidad.

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"Yo estoy seguro, y no tengo solamente la esperanza, tengo la seguridad, de que va a ser una oposición leal, democrática, porque todos somos peruanos y todos estamos al servicio del pueblo, y la gran demanda que tiene el pueblo peruano en este momento es que luchemos contra la inseguridad ciudadana", remarcó.

Espá sostuvo que no está "en condiciones de decir todavía cosas concretas" sobre las medidas que propondrá el Ejecutivo sobre este tema, pero dijo que están "trabajando intensamente de día y de noche" para pronto "hacer algunos anuncios".

El canciller reiteró, en ese sentido, que tiene "esa gran esperanza, de que todos los peruanos" se van "a unir para que estos cinco años (de gobierno) sean cinco años de prosperidad, cinco años de avanzar en las reformas que el Perú necesita".

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El Consejo de Ministros de Perú celebró este miércoles su primera sesión ordinaria, liderada por Fujimori, en la que comenzó a analizar las medidas para fortalecer la seguridad ciudadana, el empleo y la modernización del Estado, según informaron fuentes oficiales.

En ese sentido, los ministros revisaron el proyecto de un decreto que solicitará facultades legislativas al Congreso para que el Ejecutivo tenga "herramientas legales inmediatas" para la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Esta medida será aprobada en la próxima sesión del gabinete ministerial, se precisó.

En la reunión también se abordó la "continuidad reforzada" de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario, que plantea realizar reformas para recuperar el control y la autoridad en las cárceles del país.

Tras jurar este martes como nueva gobernante, Fujimori anunció que planea dar mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado, realizará reformas en el sistema carcelario y otorgará un incremento del 15 % en el sueldo mínimo, de 1.130 a 1.300 soles (unos 382 dólares). EFE

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