Embajador designado de Colombia ante la ONU dice que poder sin límites conduce a tiranía

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Bogotá, 29 jul (EFE).- El jurista Mauricio Gaona, designado embajador permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Nueva York, por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dijo este miércoles en Bogotá que el poder "sin límites es tiranía" y señaló que el problema de su país "nunca han sido las leyes, sino los líderes".

"Para cambiar los líderes tienen que cambiar los votantes. No podemos echarle la culpa a los líderes de todo, porque alguien los puso ahí", expresó Gaona en una ponencia sobre su último libro 'La Constitución soy yo', un tratado de historia, teoría política y derecho constitucional comparado sobre pensamiento contemporáneo.

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El autor aseguró en la introducción de su obra, el segundo libro más vendido de no ficción en el primer semestre de 2026 en Colombia, según la Cámara del Libro, que cualquier parecido con la realidad "no es coincidencia, sino que es historia".

En ese sentido, Gaona sostuvo durante la charla que "lo que salva la Constitución es el carácter" y afirmó que la fortaleza de una democracia depende tanto de los líderes como de la capacidad de la ciudadanía para reaccionar frente a los riesgos que amenazan el orden constitucional.

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El jurista explicó que el populismo se basa en "buscar un culpable de un problema complejo con una solución simple".

"Después se produce el tema del autoritarismo, que es la siguiente arma que, digamos, ya pone en mayor peligro la democracia", agregó.

El jurista señaló que algunos países han logrado frenar ese proceso gracias al carácter de quienes ejercen la oposición y a la capacidad de la sociedad para identificar esos riesgos, aunque advirtió que existen casos en los que el deterioro institucional impide una respuesta eficaz.

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Como ejemplo citó a Nicaragua y lamentó que el mandatario, Daniel Ortega, quiera impulsar una nueva reforma constitucional para "impedir totalmente las elecciones" con el argumento que lo hace "en representación de los derechos espirituales del pueblo".

Gaona también defendió el papel de las instituciones de control, la oposición, las cortes constitucionales y las elecciones para preservar la democracia, y sostuvo que incluso el principio de la soberanía popular tiene límites, pues una interpretación absoluta permitiría concentrar un poder ilimitado y romper la separación de poderes.

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"El ser humano tiene una tendencia, o una inclinación natural, a abusar del poder hasta cuando los límites se lo permiten", mencionó.

Gaona, abogado de la Universidad Externado de Colombia, tiene una amplia trayectoria académica como profesor investigador y analista internacional y reemplazará en la embajada de Colombia en la ONU a la defensora de derechos humanos Leonor Zalabata, quien es miembro del pueblo indígena arhuaco.

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El futuro embajador es también doctor en Derechos Humanos por la Universidad McGill (Canadá), con residencia de dos años en Harvard Law School; tiene una maestría en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y otra en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de París II (Panthéon-Assas).

Gaona es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, un jurista y constitucionalista colombiano que fue asesinado durante la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19, el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. EFE

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(foto)