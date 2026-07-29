Declaración franco-británica por una mayor cooperación frente a los riesgos climáticos

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París, 29 jul (EFE).- Los ministros de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, y del Reino Unido, Ed Miliband, firmaron este miércoles en París una declaración conjunta en favor de una mayor cooperación operativa frente a los riesgos climáticos.

La declaración, suscrita durante el primer desplazamiento de Miliband a Francia desde su nombramiento como jefe de la diplomacia británica, pretende hacer un llamamiento para acelerar los esfuerzos internacionales para reforzar la resiliencia climática en todos los aspectos, señaló el Ministerio francés de Exteriores en un comunicado.

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Barrot y Miliband reafirmaron su apoyo a Ucrania, tras la cumbre organizada en París el pasado día 13, y su voluntad de "acentuar la presión sobre el esfuerzo de guerra ruso", en particular luchando contra la llamada flota fantasma que utiliza Moscú para puentear las sanciones internacionales.

Sobre el conflicto en Oriente Medio, los ministros de Francia y el Reino Unido hicieron hincapié en la iniciativa conjunta para poner en marcha una misión multinacional que garantice la libre circulación por el estrecho de Ormuz, que es el punto más candente en esta guerra.

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Además, pidieron "un arreglo diplomático" para este conflicto que tiene como principales contendientes a Estados Unidos e Irán. EFE