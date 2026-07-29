China anuncia más reglas para tratar de atajar las guerras de precios en paneles solares

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Shanghái (China), 29 jul (EFE).- Las autoridades chinas anunciaron nuevas reglas de contabilidad para los fabricantes de paneles solares y convocarán esta misma semana a directivos de varias empresas en un nuevo paso de la campaña lanzada por Pekín para intentar atajar la competencia desbocada y las guerras de precios en el sector.

Según el portal de noticias económicas Yicai, la nueva regulación busca "resolver el caos provocado por los métodos dispares de contabilidad" en un sector inmerso en una competencia basada en tirar precios, lo cual provoca una gran presión sobre los márgenes de beneficios, con algunas firmas operando incluso a pérdidas.

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Esta coyuntura, que se prolonga desde 2024, deriva de un exceso de capacidad de producción, y se ha traducido en que, de los 26 fabricantes chinos de paneles fotovoltaicos que cotizan en bolsa y que ya han divulgado sus proyecciones del primer semestre, tan solo cuatro esperen mantenerse en niveles de rentabilidad.

El resto podría acumular pérdidas del equivalente a entre 2.700 y 3.200 millones de dólares entre enero y junio, apunta Yicai.

Pekín cree que, introduciendo un método estandarizado para calcular los gastos, conseguirá dar un "paso clave" a la hora de impedir que las empresas del sector sigan vendiendo por debajo de coste.

Por otra parte, otro importante medio económico del país, Cailianshe, informa hoy de que el regulador de los mercados, la SAMR, celebrará este viernes una reunión con la patronal solar y varios empresarios del sector para "ofrecer guía" acerca del cumplimiento de esas nuevas reglas sobre la fijación de precios.

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Expertos citados por Cailianshe aseguran que esta iniciativa representa un giro en la política de Pekín hacia una postura más intervencionista, mientras que Yicai enmarca las decisiones de esta semana en un plan más amplio para establecer un marco regulatorio completo para el sector, tras las normativas de seguridad o de eficiencia que se introdujeron en las últimas semanas.

El pasado mes de abril, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT) ya había convocado a representantes del sector para trasladarles "la importancia y la urgencia" de acabar con lo que denominan 'involución' ('neijuan', en chino), término de moda estos últimos años que define un ciclo de exceso de capacidad y guerras de precios que acaba por comerse los márgenes de beneficios de las empresas.

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Ante la ralentización de la economía y factores complementarios como la prolongada crisis inmobiliaria o la falta de confianza en el seno de los consumidores, lo cual se ha traducido en problemas de demanda a nivel nacional, esa situación de 'involución' no solo lastra a los fabricantes de paneles solares sino también a otros sectores como los vehículos eléctricos o servicios digitales como la entrega de comida a domicilio. EFE