Un nuevo ascenso de temperaturas eleva mañana el peligro de incendios a muy alto o extremo en gran parte de España

El peligro de incendios se disparará este martes 28 de julio a niveles muy altos o extremos en la mayor parte del país ante una subida de temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pues como ha avanzado su portavoz esta semana "el protagonista va a ser una vez más el calor intenso", con un nuevo ascenso de las temperaturas.

De este modo, España está "a las puertas de un nuevo episodio cálido que probablemente derive en otra ola de calor en España". En este contexto, este lunes el peligro de incendios es moderado en buena parte del norte y centro peninsular, pero muy alto o extremo en el área mediterránea y suroeste.

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En los próximos días, el calor será muy intenso en España, con ausencia casi total de precipitaciones y peligro de incendios en niveles muy altos o extremos.

"Julio, ahora mismo, con los datos actualmente disponibles y el pronóstico hasta final de mes está empatado como el mes más cálido junto con julio de 2022, de todos los meses de toda la serie", ha precisado el portavoz.

Del Campo ha recordado que hasta este domingo se habían calcinado en España 153.000 hectáreas según el sistema Copernicus de la Comisión Europea, "una cifra que supera el promedio anual de los últimos 20 años en España que se cifra en 95.000 hectáreas en todo un año completo".

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El peligro de incendios forestales estará en valores moderados este lunes en buena parte del norte y centro peninsular, aunque se situará en valores muy altos o extremos en zonas de Galicia, del sur de Castilla y León y oeste de Castilla La Mancha, así como en Aragón, Cataluña, las regiones mediterráneas, Andalucía y Extremadura.

En cuanto al pronóstico del tiempo, Del Campo ha indicado que este lunes suben las temperaturas de forma generalizada después de un fin de semana con ambiente que ha sido "incluso fresco" para la época del año.

Así, se superarán los 36 grados en el sur de Galicia y los 38 en Extremadura y Valle del Guadalquivir, con el levante fuerte en el estrecho y en la Campiña gaditana.

También soplará fuerte el levante en esa zona el martes, día en el que seguirán subiendo las temperaturas nocturnas y diurnas en prácticamente todo el país, con temperaturas mínimas de 22 a 24 grados en el Mediterráneo, Extremadura y Valle del Guadalquivir y máximas que superarán generalizadamente los 36 a 38 grados, salvo en zonas costeras.

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Entre 38 y 40 grados se darán en el sur de Galicia, Valle del Ebro, zona centro y mitad sur; y más de 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. De nuevo será un día de cielos despejados y ausencia de precipitaciones.

A partir del martes, el calor y la sequedad harán que se dispare el peligro de incendios a valores muy altos o extremos en casi todo el país, situación que se mantendrá o incluso "irá a peor en los días siguientes".

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El miércoles será de nuevo un día sin precipitaciones, salvo alguna posible tormenta aislada en zonas de montaña del interior oriental peninsular y de nuevo un día más levante fuerte en el estrecho y en la Campiña gaditana. Continuará el ascenso térmico en el centro y este de la Península y también en Baleares.

Se superarán los 36 a 38 grados en buena parte del interior peninsular, también en el archipiélago balear, incluso los 38 a 40 grados en el Cantábrico oriental con más de 40 grados en el Valle del Ebro y zonas bajas del centro y sur peninsular.

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SIGUE EL CALOR DURANTE LA SEGUNDA MITAD DE LA SEMANA

Para la segunda mitad de la semana, aunque aumenta la incertidumbre en el pronóstico, es probable que se mantengan las temperaturas en valores similares, es decir, muy altos con subidas y bajadas ligeras en función de los días y lloviznas, pero en cualquier caso con calor intenso en la mayor parte de la Península y Baleares y baja probabilidad de precipitaciones, excepto en el Cantábrico donde puede haber algunas lloviznas.

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En Canarias, los próximos días hará calor, especialmente a partir del miércoles cuando se producirá una subida generalizada de las temperaturas. Se superarán los 30 grados en buena parte del archipiélago y los 32 a 34 en el sur de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, con noches también muy cálidas.

El tiempo estará estable con cielos despejados, salvo por algunos intervalos en el norte de las islas. El alisio podría soplar con rachas intensas en las zonas expuestas.

VIERNES Y DOMINGO, LOS DÍAS MÁS CALUROSOS

Desde Meteored, aputan que las temperaturas subirán de forma generalizada durante los próximos días en la Península Ibérica y Baleares, con valores especialmente elevados en buena parte del territorio.

Según las previsiones, los termómetros podrían superar los 40 grados durante varias jornadas en los principales valles y depresiones del noreste.

El viernes y el domingo se perfilan como los días más calurosos, con máximas de hasta 44 grados en el entorno de Córdoba y alrededor de 42 grados en Toledo, Zaragoza y Ciudad Real, aunque el polvo sahariano y la nubosidad podrían frenar ligeramente el ascenso térmico.

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El viento del sureste favorecerá este martes un fuerte ascenso térmico en el Cantábrico oriental, con temperaturas que podrían superar los 37 grados en Bilbao.

Aunque el resto de la semana estará marcado por altibajos, el calor seguirá siendo intenso en el Mediterráneo y el sur, donde también volverán a ganar terreno las noches tropicales.

Meteored ha indicado que esta semana las temperaturas podrían situarse más de 4 grados por encima de la media en zonas del Pirineo, el valle del Ebro, las depresiones del noreste y el centro-este de Castilla y León.